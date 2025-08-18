Bocci: “Credo che la Fiorentina ora non può reggere il tridente, partirei con il 3-5-2”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci per commentare la situazione in casa viola a tre giorni dal preliminare di Conference: “La Fiorentina cercherà un altro attaccante da ruotare con i titolari, addirittura vi dico che se partisse Beltran ne dovrebbe prendere due, una punta di sicuro ma poi un altro giocatore offensivo potrebbe servire. Nel campionato in tante squadre stanno cercando di andare su due attaccanti titolari davanti, mi viene in mente la Roma.”

Sul tridente: “L’idea di Pioli è questa ed è precisa, non so se la porterà in campo da subito, ma comunque è il progetto che il tecnico vuole proporre anche se mi sembra che ci sia molto da lavorare. Vorrei vederlo quando la Fiorentina sarà in condizione, adesso vedo una mancanza nella copertura per reggere l’attacco, giovedì opterei per un classico 3-5-2 perché loro sono più avanti nella preparazione anche se meno forti, ma sappiamo quanta fatica ci può dare il preliminare.”

Su Pellegrini: “Lui è un centrocampista offensivo, ha qualità e ti potrebbe garantire un tridente con più palleggio, ma un suo arrivo potrebbe mettere in ombra Fazzini, preferirei lanciare lui e andare su un recuperatore di palloni tipo Frendrup per il centrocampo.”