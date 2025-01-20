Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina vuole Frendrup, sta provando a convincere il Genoa. Cristante l’alternativa”
Frendrup è il vero obiettivo per il centrocampo viola
La vera mossa per il centrocampo viola. Infatti, se dovesse saltare definitivamente la pista che porta al brasiliano, ecco che la Fiorentina andrebbe dal Genoa per convincere a cedere Morten Frendrup. Il centrocampista rossoblù è il vero obiettivo per il centrocampo della Fiorentina.
Altrimenti, la dirigenza viola potrebbe tornare su Cristante della Roma. Il giocatore è in uscita e piace ai viola. Le sue caratteristiche rispecchiano alla perfezione quello che richiede Palladino sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/gazzetta-firenze-fischia-palladino-per-i-suoi-cambi-colpani-esagerato-incolpare-solo-lui-per-quanto-sta-accadendo/285488/