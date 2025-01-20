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Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina vuole Frendrup, sta provando a convincere il Genoa. Cristante l’alternativa”

Frendrup è il vero obiettivo per il centrocampo viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 gennaio 2025 08:44
Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina vuole Frendrup, sta provando a convincere il Genoa. Cristante l’alternativa” -
Rassegna Stampa
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La vera mossa per il centrocampo viola. Infatti, se dovesse saltare definitivamente la pista che porta al brasiliano, ecco che la Fiorentina andrebbe dal Genoa per convincere a cedere Morten Frendrup. Il centrocampista rossoblù è il vero obiettivo per il centrocampo della Fiorentina. 

Altrimenti, la dirigenza viola potrebbe tornare su Cristante della Roma. Il giocatore è in uscita e piace ai viola. Le sue caratteristiche rispecchiano alla perfezione quello che richiede Palladino sul mercato. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

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