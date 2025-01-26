Il Corriere dello Sport riporta: "Casting per la mediana va avanti, dal sogno Frendrup a Fagioli"

La Fiorentina è sempre alla ricerca di un profilo per la sua mediana con il genoano come sogno ed altri in lista

Per la Fiorentina alla vigilia della gara contro la Lazio, la questione mediana rimane calda, infatti Palladino in conferenza stampa ha ricordato la mancanza di un altro centrocampista che costituisca un'ulteriore risorsa per i gigliati. I nomi usciti sono sempre i soliti, si va dal sogno Morten Frendrup con una valutazione molto alta e una concorrenza folta poi c'è Jacopo Fazzini dell'Empoli che costa 15 milioni più o meno e che potrebbe arrivare in prestito con diritto visto che la Lazio sta virando su Casadei del Chelsea. Interessante Bondo del Monza, meno costoso e affidabile allo stesso modo e poi la suggestione affascinante di Fagioli finito ai margini della Juventus con Motta e che per 20 milioni potrebbe lasciare Torino alla ricerca di continuità.

Fonte: Corriere dello Sport

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