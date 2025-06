Corriere dello Sport: “Rios e Frendrup nel mirino della Fiorentina: l’ostacolo per entrambi è l’alto cartellino”

Non solo Bernabè (che il Parma valuta 25 milioni) e Traoré, decisamente più abbordabile, la Fiorentina continua a valutare diversi profili per il centrocampo. Il club viola si pensa a Richard Rios del Palmeiras e a Morten Frendrup. Il problema per entrambi è il costo elevato del cartellino.

Il colombiano sta brillando al Mondiale per Club con i brasiliani, costa 30 milioni ma è un giocatore tecnico e strutturato, motivo per cui i dirigenti stanno prendendo tempo in attesa di capire se il prezzo del cartellino calerà. Stesso discorso per il danese del Genoa: lo scorso gennaio il club rossoblu sparò una cifra alta, ma la Fiorentina era e resta molto interessata. I rapporti – rafforzati dall’affare Gudmundsson – sono ottimi e resta da capire se possa presentarsi l’occasione giusta con il club ligure. Lo riporta il Corriere dello Sport.