Parla l'agente di Frendrup: "Fiorentina? Il contesto giusto per lui. Con Palladino potrebbe far bene"

Le dichiarazioni dell'agente del centrocampista del Genoa, Morten Frendrup, accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi

Voci di mercato accostano il centrocampista del Genoa, Morten Frendrup, alla Fiorentina. La medesima tematica, infatti, è stata trattata oggi a Maracanà, ai microfoni di TMW Radio, dall'agente del danese classe 2001, Giocondo Martorelli, che giudica positivamente l'ambiente e il progetto viola. Queste le sue parole:

"Frendrup funzionale alla Fiorentina? E' un giocatore che potrebbe fare al caso. Ha quantità, qualità, esperienza. Potrebbe far bene in un contesto come quello di Palladino. Ok, però bisogna anche capire il Genoa, perché va bene vendere giocatori importanti ma bisogna anche salvarsi..."

A causa di un ritardo del volo, la conferenza stampa della Fiorentina è posticipata a dopo le ore 21

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