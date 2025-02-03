Sky Sport: "Contatto Fiorentina-Cristante, ma i viola puntano ancora forte su Fagioli"

La Fiorentina ha contattato Cristante, che potrebbe arrivare se i gigliati non chiudessero per Fagioli dalla Juventus

Ore caldissime in casa Fiorentina per capire se si chiuderanno altri colpi a centrocampo (e non solo). L'obiettivo numero 1 dei viola resta Nicolò Fagioli, centrocampista in uscita dalla Juventus. Tuttavia, secondo quanto rivelato da Sky Sport in diretta su Sport 24, c'è stato un contatto tra la Fiorentina e Bryan Cristante. Il giocatore della Roma è un nome che torna di moda, chiacchierato nelle scorse settimane. Nelle prossime (e ultime) ore capiremo se ci saranno sia le possibilità che la volontà della Fiorentina di portare il classe '95 a Firenze. I viola puntano ancora forte su Fagioli, ma le richieste della Juventus sono alte.

LE PRIME PAROLE DI ZANIOLO

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