Zaniolo: "Appena ho saputo della Fiorentina ho detto sì. Non vedo l'ora di lavorare con Palladino"

Prime parole da calciatore della Fiorentina per Nicolò Zaniolo, attaccante che i viola prendono in prestito oneroso con obbligo di riscatto dal Galatasaray dopo che aveva iniziato questa stagione all'...

Prime parole da calciatore della Fiorentina per Nicolò Zaniolo, attaccante che i viola prendono in prestito oneroso con obbligo di riscatto dal Galatasaray dopo che aveva iniziato questa stagione all'Atalanta. Ecco quanto detto da Zaniolo, riportato da TMW:

"Tornare alla Fiorentina mi ha fatto un bellissimo effetto. Appena c'è stata la possibilità di venire qua ho detto di sì. So che qui si può fare bene e che si sta benissimo. Sono contento di rivedere i miei amici e miei ex compagni. Non vedo l'ora di iniziare".

Che cosa ne pensa del Viola Park?

"Sono rimasto a bocca aperta appena l'ho visto. E' incredibile. Ho visto tante strutture belle, ma questa forse è la migliore che abbia mai visto. Ti mette nelle migliori condizioni per esprimerti al meglio. E' stupendo".

Il primo contatto con Palladino com'è andato?

"Ci siamo sentiti per telefono, mi ha detto di venire qua con umiltà e voglia. Io sono venuto qui con questa grande voglia e umiltà. Voglio dimostrare e voglio fare il meglio possibile per questa maglia. Non vedo l'ora di lavorare con il mister che è un grande allenatore".

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