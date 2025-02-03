Pedullà: "Dialoghi in corso tra Juventus e Fiorentina per Fagioli. Si cerca la quadra definitiva"
La Fiorentina sta intensificando il suo pressing per Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono in corso trattative tra il club viola e la Juventus per cercare la quadra definit...
La Fiorentina sta intensificando il suo pressing per Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono in corso trattative tra il club viola e la Juventus per cercare la quadra definitiva dell'operazione. La Fiorentina punta a concludere l'affare nelle ultime ore di mercato, con l'obiettivo di rinforzare il proprio centrocampo. Le parti stanno lavorando per trovare una soluzione che possa soddisfare entrambe le società, e un accordo potrebbe essere raggiunto nelle prossime ore.
Moretto svela: “Accordo Milan-Fiorentina per Sottil. Prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni”
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