Pedullà: "Dialoghi in corso tra Juventus e Fiorentina per Fagioli. Si cerca la quadra definitiva"

La Fiorentina sta intensificando il suo pressing per Nicolò Fagioli. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono in corso trattative tra il club viola e la Juventus per cercare la quadra definit...

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2025 16:54

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