La Fiorentina continua a sondare la pista Bryan Cristante. Gradimento da parte del calciatore, ma ha un ingaggio elevato

La Fiorentina è in cerca di un altro centrocampista oltre a Folorunsho da aggiungere alla propria rosa in questo calciomercato di gennaio e una delle idee principali porta al nome di Bryan Cristante d...

La Fiorentina è in cerca di un altro centrocampista oltre a Folorunsho da aggiungere alla propria rosa in questo calciomercato di gennaio e una delle idee principali porta al nome di Bryan Cristante della Roma, mediano che da qualche tempo, a causa di un infortunio, sta trovando poco spazio. In queste ore, però, è tornato a disposizione di mister Claudio Ranieri per la prossima sfida, in programma domenica, contro l'Udinese.

Per il momento siamo ancora alla semplice idea, ma quella di Cristante, per la viola, è una situazione da tenere sotto la lente d'ingrandimento. Questa pista può seriamente accendersi negli ultimi giorni di questo mercato di gennaio. Nel caso volesse tentare un affondo, la Società gigliata troverebbe apertura e anche gradimento da parte del calciatore, il cui entourage è peraltro lo stesso dell'allenatore Palladino. L'unico aspetto per cui la Fiorentina temporeggia è il suo ingaggio, molto elevato.

La settimana scorsa, l'allenatore della Roma Ranieri, si è espresso così sul centrocampista giallorosso: "Lo rivedremo sicuramente e io ci parlo. Lui adesso si allena sul campo. Tutti i test sono ok. Ora deve aumentare i carichi di lavoro. Deve solo riprendere il passo. Mi auguro che dalla prossima settimana possa ritornare in gruppo e possa contare nuovamente su di lui". Lo riporta TMW

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