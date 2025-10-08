Oltre al danno la beffa: Cristante punisce la Fiorentina che in estate ha provato a strapparlo alla Roma

Il retroscena sulla trattativa che poteva portare Cristante a vestire la maglia viola con il centrocampista che ha scelto di rimanere a Roma

Bryan Cristante è stato il match winner di Fiorentina-Roma, conclusa con un'altra vittoria dei giallorossi che conservano il primo posto in classifica a pari merito con il Napoli.

Il neo capitano della Roma che verrà promosso da Gasperini con i galloni da capitano è tornato ad avere il ruolo da protagonista con la maglia giallorossa proprio grazie all'approdo dell'ex allenatore dell'Atalanta che ha svolto un ruolo fondamentale nella scelta di rimanere nella capitale per il centrocampista classe 1995.

Richiamato in nazionale maggiore da Gennaro Gattuso, Cristante ha scelto di rimanere a Roma grazie all'approdo del Gasp suo mentore che lo ha lanciato ai tempi dell'Atalanta e che lo ha rimesso al centro del progetto giallorosso.

Come riportato dal Il Messaggero, il centrocampista giallorosso è stato più volte accostato alla Fiorentina sia a Gennaio sia a Giugno quando a Roma in molti volevano una sua dipartita dopo un acceso confronto tra il calciatore e l'ex allenatore Daniele De Rossi.

Adesso Cristante si gode la sua rinascita, la convocazione in azzurro e i galloni da capitano in un ruolo da titolare inamovibile ritagliato da Gianpiero Gasperini.