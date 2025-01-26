La Nazione: "Pradè potrebbe mettere a segno 3 colpi. In arrivo Pablo Marì, occhio a Cristante"
Il ds della Fiorentina Pradè potrebbe portare a Firenze 3 giocatori, tra cui sicuramente Pablo Marì. A centrocampo piace Cristante
La Fiorentina è pronta a rinforzare la formazione a disposizione di mister Raffaele Palladino. Il momento non è certamente fra i più facili con i viola che non riescono a sorridere in campionato. Per questo motivo la società approfitterà della finestra invernale di trattative per cercare di chiudere alcune operazioni di mercato. Come riporta l’edizione odierna de La Nazione, Pradé potrebbe mettere a segno almeno tre colpi, se non quattro, in entrata in questi ultimi giorni.
Il primo sarà certamente Pablo Marì, non convocato da Bocchetti per la gara di domani contri il Genoa e in arrivo a Firenze per rimpolpare la retroguardia. Poi potrebbe arrivare un centrocampista, con Bryan Cristante fra i possibili giocatori che potrebbero fare al caso della Fiorentina. Lo riporta TMW.
PABLO MARI IN ARRIVO DOPO LA LAZIO
https://www.labaroviola.com/pablo-mari-arrivera-alla-fiorentina-dopo-la-lazio-nessuna-contropartita-piccolo-conguaglio-al-monza/286236/