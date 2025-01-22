Cristante via dalla Roma? Intanto è assente alla rifinitura dei giallorossi prima della sfida di EL
Cristante ha saltato la rifinitura della Roma prima dell'EL. Indizio di mercato o scelta precauzionale? Il giocatore piace alla Fiorentina
La Roma è scesa in campo a Trigoria per la rifinitura in vista della sfida di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Secondo quanto riportato da TMW, spicca l'assenza di Bryan Cristante, che era tornato in gruppo nella giornata di ieri dopo un brutto infortunio ai legamenti della caviglia, rimediato a inizio dicembre.
La sua assenza, dunque, alimenta le voci di mercato che ruotano attorno al centrocampista italiano, apprezzato dalla Fiorentina, e non solo. Tuttavia, potrebbe semplicemente trattarsi di un'assenza precauzionale, visto il brutto infortunio che l'ha lasciato fermo ai box per quasi 2 mesi. Nei prossimi giorni capiremo di più sul futuro del numero 4 della Roma.
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