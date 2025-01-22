TMW svela: "La Fiorentina sta valutando Moreno come sostituto in casa di Kayode"

Secondo quanto riportato da TMW, la Fiorentina valuta Moreno come sostituto casalingo di Kayode, partito oggi per l'Inghilterra

La Fiorentina ha salutato nelle scorse ore il difensore Michael Kayode. In attesa che il passaggio in prestito con diritto di riscatto (onere del trasferimento temporaneo di 0,5 milioni di euro e opzione a 17,5) al Brentford in Premier League diventi ufficiale, intanto però la società toscana lavora all'individuazione del suo sostituto per la corsia di destra.

E la soluzione potrebbe essere già in casa e chiamarsi Matias Moreno. Secondo quanto appreso da TMW, infatti, l'idea del club per l'immediato futuro è quella di adattare nel ruolo di terzino destro l'argentino classe 2003, che di posizione naturale avrebbe quella del centrale nella retroguardia. Nel corso delle ultime settimane, in tal senso, Mati Moreno è già stato provato in allenamento nel ruolo di laterale di destra. Lo scrive TMW.

KAYODE ALLE VISITE MEDICHE

https://www.labaroviola.com/di-marzio-kayode-in-volo-verso-linghilterra-nel-pomeriggio-visite-mediche-con-il-brentford/285811/