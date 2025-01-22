Di Marzio: "Kayode in volo verso l'Inghilterra, nel pomeriggio visite mediche con il Brentford"
Fiorentina, Kayode in volo per Londra. Nel pomeriggio sosterrà le visite mediche per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford. A scriverlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Golden...
Fiorentina, Kayode in volo per Londra. Nel pomeriggio sosterrà le visite mediche per diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford. A scriverlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito, il Golden Boy italiano infatti una volta superate le visite mediche si unirà al club di Premier League con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto a 17 milioni e con il 10% della futura vendita che andrà nelle casse della Fiorentina.
Il calciatore troverà dunque un club che potrà garantirgli un minutaggio superiore e non bloccare il suo percorso di crescita con la possibilità che il trasferimento diventi a titolo definitivo. La Fiorentina invece in caso di riscatto potrà registrare una plusvalenza pura di 17 milioni considerando che Kayode è un prodotto del settore giovanile
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