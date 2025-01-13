Pruzzo: "La Fiorentina farebbe un buon affare a prendere Cristante. Grande professionista"

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Pruzzo ha così parlato di Bryan Cristante, nome che negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina: "Credo possa dare ancora qualcosa. A Ro...

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Pruzzo ha così parlato di Bryan Cristante, nome che negli ultimi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina: "Credo possa dare ancora qualcosa. A Roma ha dato il meglio e non ha altro da dare ai giallorossi. E' un ragazzo buono e un grande professionista. Se lo prendi fai un buon affare. Lo dico seriamente. Io preferisco giocatori più tecnici, ma è un giocatore duttile".

TENERANI RIVELA: “LA ROMA VUOLE PRENDERE KAYODE E PUÒ LIBERARE CRISTANTE PER LA FIORENTINA”

https://www.labaroviola.com/tenerani-rivela-la-roma-vuole-prendere-kayode-e-puo-liberare-cristante-per-la-fiorentina/284500/