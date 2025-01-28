Corriere Fiorentino: “Frendrup, Fazzini e Fagioli sono troppo costosi. La Fiorentina lavora al prestito di Cristante”

Frendrup resta il sogno di Commisso

In particolare sul centrocampo dove la dirigenza viola sta sondando vari nomi da regalare a Raffaele Palladino. Il primo è Bryan Cristante della Roma, che il club di Rocco Commisso vorrebbe portarlo a Firenze in prestito.

La Fiorentina ci sta lavorando da tempo, ma l'arrivo del giallorosso dovrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato. Intanto, la possibile cessione di Richardson sta tenendo vivi diversi obiettivi come Ndour del Psg, ma non solo.

Il sogno del club di Rocco Commisso è Morten Frendrup, ma il Genoa continua a chiedere 30 milioni. Cifra davvero alta, così come quella richiesta dall'Empoli per Fazzini e dalla Juventus per Fagioli. Anche il nome di Bondo del Monza sembra essere tornato di moda, ma convincere Galliani a far cedere un titolare non è per nulla semplice. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/pedulla-bondo-priorita-per-palladino-la-fiorentina-fara-unofferta-a-titolo-definitivo/286466/