Per il post Bove la Fiorentina pensa a Cristante. L'opzione potrebbe essere prestito con diritto o obbligo di riscatto

Sta entrando nel vivo anche il calciomercato Fiorentina con la squadra di Palladino che è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa sostituire lo sfortunato Edoardo Bove che non potrà più scen...

Sta entrando nel vivo anche il calciomercato Fiorentina con la squadra di Palladino che è alla ricerca di un nuovo centrocampista che possa sostituire lo sfortunato Edoardo Bove che non potrà più scendere in campo con la maglia della viola. In questi giorni, Pradè sta sondando il terreno per cercare di capire la fattibilità di varie operazioni che dovrebbero completare il reparto di centrocampo, aggiungendo dinamismo e fisicità all’interno di un centrocampo prevalentemente qualitativo.

Il nome delle ultime ore è quello di Bryan Cristante che ha perso la titolarità nella Roma ed è stato messo ai margini del progetto di Ranieri che non lo considera più un punto fermo e potrebbe lasciarlo partire già a gennaio. L’operazione difficilmente si realizzerà a titolo definitivo con entrambe le squadre che potrebbero cercare un’opzione di prestito con eventuale diritto o obbligo di riscatto per provare a rilanciare anche la carriera dello stesso Cristante che attende paziente in un ambiente che lo ha ormai messo ai margini. A riportarlo è ilsussidiario