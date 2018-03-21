La Roma piomba su Cristante. Abbandonata la pista Badelj

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Roma punterà tutto sul centrocampista dell’Atalanta Bryan Cristante. Tempo fa su di lui c’era anche la Fiorentina, che però poi non ha mai affondato. E adesso,...

Come riporta il Corriere Dello Sport, la Roma punterà tutto sul centrocampista dell’Atalanta Bryan Cristante. Tempo fa su di lui c’era anche la Fiorentina, che però poi non ha mai affondato. E adesso, l’esplosione che ha avuto a Bergamo, (Percassi lo ha pagato 5 milioni dal Benfica) lo ha reso un calciatore da top club. Monchi lo vuole, ed ha pronti 35 milioni di euro. Il calciatore è pronto a dire sì alla Roma e a un contratto di cinque anni da circa 2 milioni netti a stagione. . Poi Monchi si muoverà sul regista. Intanto il ds giallorosso ha mollato da diverse settimana Badelj e tra i croati vorrebbe Kovacic. Questa situazione potrebbe facilitare il comunque complicato rinnovo con la Fiorentina