Nazione: “Cristante-Fiorentina? Ostacolo ingaggio da 3 milioni netti a stagione. Situazione difficile”

Per il centrocampo il nome più accreditato è quello di Cristante

A centrocampo il nome più accreditato resta quello di Cristante, non fosse altro per un entourage amico della Fiorentina. L'ostacolo è un ingaggio pesantissimo (3 milioni netti a stagione) da spalmare sui prossimi anni. Situazione difficile ma non impossibile. Nessuna nuova, invece, sul fronte Ndour. La Fiorentina si è informata con la volontà di portarlo a Firenze, ma fin qui le condizioni non ci sono mai state. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/pedulla-annuncia-futuro-di-biraghi-in-bilico-ci-puo-essere-il-napoli-dopo-linfortunio-di-olivera/286110/