Corriere dello Sport: “Cristante nuova idea per il centrocampo della Fiorentina. Ma occhio a Fazzini”

Il centrocampista giallorosso è un nome interessante

Attenzione anche al nome di Jacopo Fazzini, pur con caratteristiche differenti da Frendrup, rimane un obiettivo concreto per la squadra di Palladino. Altri nomi invece per il centrocampo viola sono quelli di Matic del Lione ma anche di Cristante. Il primo piace al Como, ma l'esigenze dell'ex Manchester United sarebbero altre. La Fiorentina potrebbe inserirsi. Mentre il centrocampista giallorosso ha un contratto in scadenza nel 2027 e potrebbe rivelarsi un nome interessante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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