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Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"

L'ex portiere della Fiorentina ha rivelato il vero destinatario del famoso epiteto diretto da Luca Ranieri verso un giocatore giallorosso

A cura di Andrea Gemignani
27 marzo 2025 22:39
Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante" -
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Durante una diretta su TvPlay, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha finalmente rivelato la verità dietro un episodio che ha suscitato molto scalpore avvenuto durante "Roma-Fiorentina" del dicembre 2023. In quell'occasione, Luca Ranieri, capitano attuale dei viola, aveva rivolto a un avversario l'accusa di essere un "miracolato". La scena aveva scatenato numerose polemiche, soprattutto perché sembrava che Ranieri stesse puntando il dito contro Leandro Paredes, il centrocampista della Roma e campione del mondo con l'Argentina.

Tuttavia, Viviano ha messo fine a ogni dubbio. "Vi ricordate cosa successe in quel Roma-Fiorentina? Vi dico che in realtà il 'miracolato' di Ranieri non era Paredes, ma Cristante", ha rivelato Viviano. L'ex portiere ha aggiunto di essersi informato sull'accaduto e di aver scoperto che Ranieri si riferiva al centrocampista giallorosso Bryan Cristante e non all'argentino.

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