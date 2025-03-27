Viviano fa chiarezza: "In realtà il 'miracolato' della Roma non è Paredes ma Cristante"

L'ex portiere della Fiorentina ha rivelato il vero destinatario del famoso epiteto diretto da Luca Ranieri verso un giocatore giallorosso

Durante una diretta su TvPlay, l'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano ha finalmente rivelato la verità dietro un episodio che ha suscitato molto scalpore avvenuto durante "Roma-Fiorentina" del dicembre 2023. In quell'occasione, Luca Ranieri, capitano attuale dei viola, aveva rivolto a un avversario l'accusa di essere un "miracolato". La scena aveva scatenato numerose polemiche, soprattutto perché sembrava che Ranieri stesse puntando il dito contro Leandro Paredes, il centrocampista della Roma e campione del mondo con l'Argentina.

Tuttavia, Viviano ha messo fine a ogni dubbio. "Vi ricordate cosa successe in quel Roma-Fiorentina? Vi dico che in realtà il 'miracolato' di Ranieri non era Paredes, ma Cristante", ha rivelato Viviano. L'ex portiere ha aggiunto di essersi informato sull'accaduto e di aver scoperto che Ranieri si riferiva al centrocampista giallorosso Bryan Cristante e non all'argentino.