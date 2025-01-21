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Nazione: “Cristante alla Fiorentina? L’ingaggio piuttosto alto è un ostacolo per i viola”

La Fiorentina continua a pensare ad un colpo a centrocampo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 gennaio 2025 08:37
Nazione: “Cristante alla Fiorentina? L’ingaggio piuttosto alto è un ostacolo per i viola” -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Roma
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In entrata si continua a cercare anche l'occasione per inserire in rosa un centrocampista. Da Roma rimbalza l'idea Cristante, frenata però da un ingaggio piuttosto alto del centrocampista. Lo scrive La Nazione. 

https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-la-fiorentina-ha-rifiutato-20-milioni-dal-napoli-per-comuzzo-in-estate-altra-offensiva/285622/

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