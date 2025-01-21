Nazione: “Cristante alla Fiorentina? L’ingaggio piuttosto alto è un ostacolo per i viola”
La Fiorentina continua a pensare ad un colpo a centrocampo
A cura di Redazione Labaroviola
21 gennaio 2025 08:37
In entrata si continua a cercare anche l'occasione per inserire in rosa un centrocampista. Da Roma rimbalza l'idea Cristante, frenata però da un ingaggio piuttosto alto del centrocampista. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/di-marzio-rivela-la-fiorentina-ha-rifiutato-20-milioni-dal-napoli-per-comuzzo-in-estate-altra-offensiva/285622/