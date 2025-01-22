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Corriere Fiorentino: “Cristante alla Fiorentina? Operazione possibile in prestito ma solo negli ultimi giorni di mercato”

La Fiorentina tratta Cristante

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 gennaio 2025 09:14
Corriere Fiorentino: “Cristante alla Fiorentina? Operazione possibile in prestito ma solo negli ultimi giorni di mercato” -
Rassegna Stampa
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Il Corriere Fiorentino oggi in edicola fa il punto sull'interesse della Fiorentina per Bryan Cristante della Roma, da poco rientrato dall'infortunio. Il mediano è un obiettivo più raggiungibile del vero oggetto del desidero della società viola, il danese Frendrup.

Il Genoa lo vuole trattenere e sul quale c'è la concorrenza dell'Atalanta. Per questo la Fiorentina tratta Cristante, ma il suo arrivo con la formula del prestito è un'operazione che la Fiorentina conta di chiudere solo a ridosso del termine delle trattative.

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