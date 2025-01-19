Corriere dello Sport: "Richardson vuole giocare di più, valuta l'addio. Sondaggio per Cristante"
Richardson potrebbe salutare la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 10:09
Non solo Folorunsho. A centrocampo può succedere ancora qualcosa di importante. Infatti, Amir Richardson avrebbe chiesto alla Fiorentina di voler giocare di più. Per questo motivo la società viola sta valutando con il giocatore tutte le possibili soluzioni.
In entrata continua a piacere Bryan Cristante della Roma. Il centrocampista giallorosso ha ancora un contratto di 1 anno e mezzo. A Palladino piace, ma per adesso si parla solo di sondaggi. Nulla di più. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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