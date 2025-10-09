Il Messaggero riporta: "La Fiorentina ha cercato Cristante, ma il centrocampista ha rifiutato subito"

Il centrocampista giallorosso piaceva molto alla Fiorentina che ha cercato di comprarlo in estate senza successo

Il Messaggero in uscita oggi rivela un'importante retroscena di mercato che vede coinvolto il centrocampista della Roma Bryan Cristante ora convocato in Nazionale. Infatti, il giocatore giallorosso è stato cercato dalla Fiorentina anche in estate, come rivelato dal quotidiano, per rafforzare la mediana viola che sta attualmente faticando.

Ad ora Cristante è un baluardo giallorosso e non ha mai preso in considerazione la proposta viola rispedendola al mittente molto in fretta, anche perché ha un ottimo rapporto con Gasperini che conosce dai tempi dell'Atalanta. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2027 ed ora non ci sono discorsi aperti per il rinnovo, quindi magari i viola potranno tornare a bussare in futuro alla sua porta.