Corriere Fiorentino: “Kayode, il Brentford ha pronti 18 milioni ma occhio all’Ajax. Cristante operazione possibile”

Premier League forte su Kayode

Dopo le voci che davano Kayode nel mirino di Roma e Parma sono Brentford e Brighton i club più interessati, con i primi disposti a un prestito con diritto di riscatto intorno ai 18 milioni di euro, ma nelle ultime ore pure l'Ajax si sarebbe fatto avanti.

Cifre importanti, che consentirebbero al club di Commisso di investire sul mercato per accontentare Palladino, magari con Bryan Cristante (in uscita dalla Roma), e soprattutto per finalizzare l'inseguimento a un uomo di fascia in grado di segnare con continuità. Il mediano giallorosso è considerato l'uomo giusto per rinforzare il centrocampo così come chiesto dallallenatore, anche perché nella squadra di Ranieri c'è sempre meno spazio, e da qui ai prossimi giorni sono preventivabili contatti sull'asse Firenze-Roma.

D'altronde gli altri obiettivi, dal costosissimo Frendrup(comunque seguito anche nell'ottica della prossima estate) al già seguito Lovric passando per le suggestioni Fagioli o Casadei, restano tutt'altro che facilmente raggiungibili, mentre l'operazione Cristante (che comunque guadagna oltre 2,5 milioni netti) sarebbe perfezionabile nel giro di poco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-firenze-fischia-palladino-per-i-suoi-cambi-colpani-esagerato-incolpare-solo-lui-per-quanto-sta-accadendo/285488/