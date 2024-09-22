L'Olimpico riempie di fischi la Roma, Pellegrini e Cristante presi di mira. Dura contestazione dei tifosi

Clima surreale quello che si registra in questo momento allo stadio Olimpico di Roma dove i giallorossi sono in vantaggio per 2-0 sull'Udinese. La tifoseria romanista aveva annunciato la contestazione...

Clima surreale quello che si registra in questo momento allo stadio Olimpico di Roma dove i giallorossi sono in vantaggio per 2-0 sull'Udinese. La tifoseria romanista aveva annunciato la contestazione dopo l'esonero di Daniele De Rossi ed infatti così è stato: la Curva Sud è rimasta vuota per la prima mezz'ora di gioco ed il resto dello stadio ha fischiato pesantemente la squadra al momento della lettura delle formazioni ed anche durante il corso del match. Il capitano, Lorenzo Pellegrini, e Bryan Cristante i calciatori presi maggiormente di mira dal tifo ed ogni tocco di palla da parte dei due centrocampisti è stato accompagnato da una pioggia di fischi e insulti nei loro confronti.

LE POLEMICHE DELLA LAZIO SUI RIGORI SONO STERILI: PESTONI NETTI

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