Baroni e la Lazio gridano allo scandalo per rigori dati alla Fiorentina. Immagini parlano chiaro, pestoni netti

Polemiche da parte della Lazio per i rigori concessi da Marcenaro alla Fiorentina, ma i pestoni sono evidenti. Guendouzi e Nuno Tavares in netto ritardo all'interno dell'area di rigore commettono fallo

La Fiorentina ha conquistato la sua prima vittoria stagionale (2-1) e l'ha fatto rimontando la Lazio grazie a due rigori perfetti del nuovo numero 10 Viola, Albert Gudmundsson, nel corso del secondo tempo. Al triplice fischio non si sono fatte attendere le polemiche da parte dei biancocelesti per le decisioni prese dal direttore di gara, Matteo Marcenaro; infatti prima Baroni, ai microfoni di Dazn ed in conferenza stampa, e poi giocatori e tifosi laziali non hanno esitato a sfogarsi per i rigori concessi alla Fiorentina.

L'allenatore della Lazio parla di episodi al limite in entrambe le situazioni ma le immagini parlano chiaro e, possiamo dire con certezza, chiudono sul nascere inutili polveroni e polemiche sterili di queste ore. I pestoni di Guendouzi e Nuno Tavares sono netti e, come da regolamento, Marcenaro ha assegnato i due penalty alla Fiorentina per 'step on foot'.

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