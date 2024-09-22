Patric alimenta le polemiche: "Dodò mi ha dato un pestone. L'arbitro doveva andare al Var e valutarlo"

Il difensore della Lazio, Patric, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina ai canali ufficiali del club biancoceleste e si è soffermato sul presunto rigore non concesso per il contatto con...

Il difensore della Lazio, Patric, ha parlato al termine del match contro la Fiorentina ai canali ufficiali del club biancoceleste e si è soffermato sul presunto rigore non concesso per il contatto con tra lui e Dodò. Queste le sue parole:

"Quel contatto con Dodo? L'arbitro ha detto che è un'azione fortuita su cui non si può intervenire. Nell'azione Nuno il cross era già partito a mio parere. Abbiamo fatto buona gara, ma non ho capito cosa intendesse l'arbitro. Nel mio caso penso che almeno vai a vedere se il pestone c’è. Anche Dodo ha detto che c’era. Nel calcio non c’è nulla di fortuito. Mi pesta il piede, devi vederlo e valutarlo."

L'ALLENATORE DELLA LAZIO IN DISACCORDO CON LE SCELTE DELL'ARBITRO

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