Baroni non ci sta: "Penalizzati da due episodi al limite. Guendouzi leva il piede, sono amareggiato"

L'allenatore della Lazio Baroni è apparso contrariato ai due rigori fischiati alla Fiorentina, con cui i viola hanno ribaltato la sfida

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha rilasciato un’intervista a DAZN dopo la sconfitta subita sul campo della Fiorentina:

Partita decisa dagli episodi?

“Solo dagli episodi. Sai quando una squadra fa più possesso, tiri, entrate in area di rigore. Ho fatto più di 1000 partite. Queste sono situazioni contrarie allo spirito del gioco. Un giocatore non può nemmeno più tentare di coprire un cross. Ho una grande passione, guardo tante partite e non vedo mai episodi così. Mi dispiace. Dobbiamo modificare anche noi il modo di difendere e stare in area di rigore. Ho parlato di spirito in questo senso. Anche sul primo Gudmundsson ha già spostato la palla, non è un pestone cattivo di Guendouzi. È una situazione al limite. Cerchiamo di proporre spettacolo ma lasciamo che ci sia in campo. Però questo è un mio pensiero. Si può sbagliare tutti ma se si va verso questa direzione diventa difficile per noi allenatori dire ai nostri giocatori come comportarsi. Guendouzi leva il piede, il pallone era stato già giocato”.

Come valuta la prestazione?

“Questo è ancora peggio. Abbiamo degli arbitri bravissimi ma queste situazioni sono veramente che ci mettono in difficoltà. Non è una polemica ma siamo in difficoltà nel lavorare in queste situazioni. Se voglio una squadra aggressiva gli dico di andare forte. Per me viene richiesto un calcio di aggressione. Se devo dire di andare piano mi diventa difficile. È semplicemente una constatazione. Abbiamo giocato con personalità ma siamo stati penalizzati da due episodi. E ho difficoltà anche a fare un’analisi difensiva con i miei giocatori”.

Cosa serve per ripartire?

“In alcune situazioni ci vuole maggiore determinazione ma la troveremo. La squadra gioca e crea. È chiaro che dobbiamo portare i giocatori a chiudere l’azione e attaccare meglio la porta. Non sono preoccupato ma amareggiato per questi episodi, che ci penalizzano al di là del merito di quello che abbiamo visto sul campo”. Lo riporta TMW.

LE PAROLE DI BOVE

https://www.labaroviola.com/bove-la-fiorentina-e-una-grande-famiglia-siamo-soddisfatti-ma-dobbiamo-sicuramente-migliorare/269245/