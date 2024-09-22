Bove: "La Fiorentina è una grande famiglia. Siamo soddisfatti ma dobbiamo sicuramente migliorare"

Il numero 4 della Fiorentina Bove ha sottolineato la forza del gruppo, dimostrata a fine partita quando si sono uniti tutti i calciatori

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2 a 1 dei viola contro la Lazio. Queste le sue parole:

Sulla vittoria di oggi: “La cercavamo tanto, infatti siamo soddisfatti di come sia andata. Abbiamo sfruttato benissimo gli episodi a nostro favore e alla fine ci siamo stretti in un cerchio per dimostrare che siamo uniti e dobbiamo stare insieme nei momenti difficili. Oggi siamo stati ripagati per il lavoro di queste settimane, è stata dura, ancora non ci conosciamo benissimo e piano piano stiamo trovando la quadra. Siamo a buon punto, all’inizio della partita eravamo troppo bassi, abbiamo regalato spesso la palla. Nel secondo tempo siamo entrati meglio, eravamo più in gestione del pallone e abbiamo trovato degli spazi che nel primo tempo non riuscivamo a trovare.”

Su come si trova alla Fiorentina: “Personalmente ho provato subito a calarmi in una realtà che è una grandissima famiglia, non è facile trovare posti come questo in Serie A, sono stati tutti molto disponibili con me fin da subito. Piano piano troviamo le misure, dobbiamo sicuramente migliorare perché ci sono alcune cose che ci mettono in difficoltà, ma credo di essere a un buon punto e di crescere con la squadra.”

LE PAROLE DI GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-contento-per-gol-e-vittoria-non-sono-al-massimo-ma-non-poteva-andare-meglio/269231/