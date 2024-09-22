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Gudmundsson: "Contento per gol e vittoria. Non sono al massimo, ma non poteva andare meglio"

Il nuovo numero 10 della Fiorentina Gudmundsson ha parlato ai microfoni di DAZN, dicendosi soddisfatto nonostante una forma fisica non al top

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2024 15:08
Gudmundsson: "Contento per gol e vittoria. Non sono al massimo, ma non poteva andare meglio" -
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Albert Gudmundsson, attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio. Un successo firmato proprio dall'islandese, che ha realizzato due calci di rigore alla sua prima presenza con la maglia viola:

Come giudichi questa partita?
“Non poteva andare meglio con questo doppio gol. Sono contento per i rigori ma sono più contento per la vittoria. Mentalmente ero pronto, forse fisicamente non ero al massimo. Ho lavorato tanto per due settimane e allinearmi con i miei compagni”. Lo riporta TMW.

COMMISSO A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/commisso-negli-spogliatoi-a-fine-partita-complimenti-alla-squadra-abbraccio-a-palladino-e-gudmundsson/269220/

 

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