Commisso negli spogliatoi a fine partita: complimenti alla squadra, abbraccio a Palladino e Gudmundsson

Il presidente della Fiorentina Commisso si è congratulato con la squadra, col mister e con Gudmundsson per la prima vittoria stagionale

Alla sesta uscita stagionale in Serie A, la nuova Fiorentina di Palladino ha finalmente centrato la prima vittoria nel campionato italiano, battendo per 2 a 1 la Lazio di Baroni. Sugli spalti era presente anche il Presidente Rocco Commisso, giunto a Firenze qualche giorno fa per seguire in prima persona gli sviluppi della questione stadio e non solo.

A fine partita, il Presidente dei Viola è sceso negli spogliatoi per congratularsi con la squadra. Si è complimentato per la prestazione, la vittoria e la voglia di non mollare mai ed ha, poi, invitato tutti a continuare così e pensare subito alla prossima partita. Dopo i complimenti, Commisso ha abbracciato mister Palladino e Albert Gudmundsson, con cui si è congratulato per l'esordio e l'impatto sulla partita. Il nuovo 10 della Fiorentina, infatti, ha fatto il suo esordio quest'oggi in maglia viola, e in un tempo ha ribaltato la sfida segnando due rigori e consegnando la vittoria a Palladino.

LE PAGELLE DI FIORENTINA-LAZIO

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