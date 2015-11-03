Notizie Patric Fiorentina

Patric alimenta le polemiche: "Dodò mi ha dato un pestone. L'arbitro doveva andare al Var e valutarlo"
22 settembre 2024 18:10
TMW, Sarri snobba Patric, il terzino in scadenza con la Lazio, la Fiorentina ha chiesto informazioni
23 novembre 2021 23:31
CorSport, è sempre stato Lirola del Sassuolo la prima scelta di Pradè e Montella
30 luglio 2019 09:26
Repubblica, Stryger Larsen dell'Udinese e Patric della Lazio sono le alternative a Lirola
29 luglio 2019 10:56
La Nazione, intreccio complesso Simeone-Badelj-Patric. Sono attese novità ma non in tempi brevi
17 luglio 2019 13:50
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