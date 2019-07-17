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La Nazione, intreccio complesso Simeone-Badelj-Patric. Sono attese novità ma non in tempi brevi

Secondo quanto scrive La Nazione, sono attese novità su un possibile scambio tra la Fiorentina e la Lazio. Ai biancocelesti interessa molto Giovanni Simeone mentre ai viola Badelj e Patric. L’intrecci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2019 13:50
La Nazione, intreccio complesso Simeone-Badelj-Patric. Sono attese novità ma non in tempi brevi -
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Secondo quanto scrive La Nazione, sono attese novità su un possibile scambio tra la Fiorentina e la Lazio. Ai biancocelesti interessa molto Giovanni Simeone mentre ai viola Badelj e Patric. L’intreccio è piuttosto complesso e richiederà tempo. Prima di gettarsi su una nuova punta la Fiorentina attende di conoscere il futuro dell’attaccante argentino.

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