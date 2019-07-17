La Nazione, intreccio complesso Simeone-Badelj-Patric. Sono attese novità ma non in tempi brevi

Secondo quanto scrive La Nazione, sono attese novità su un possibile scambio tra la Fiorentina e la Lazio. Ai biancocelesti interessa molto Giovanni Simeone mentre ai viola Badelj e Patric. L’intrecci...

A cura di Redazione Labaroviola 17 luglio 2019 13:50

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