TMW, Sarri snobba Patric, il terzino in scadenza con la Lazio, la Fiorentina ha chiesto informazioni

In Italia dal 2015, oltre 100 presenze con la maglia della Lazio, il difensore spagnolo Patricio Gabarrón Gil, meglio noto come Patric, è attualmente legato al club biancoceleste da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno ed è per forza di cose dinanzi a un bivio per ciò che concerne il suo futuro dopo sei stagioni nella Capitale.

Non titolare ma un comprimario importante nell’era Inzaghi per la sua duttilità, Patric anche con Sarri sta trovando il suo spazio: fin qui 400 minuti giocati in sette partite, una certezza che la Lazio non vorrebbe perdere anche per le prossime stagioni: per questo motivo, Tare e Lotito hanno già chiarito di voler presentare una nuova offerta per il rinnovo del contratto.

Ad oggi, però, tutt’altro che scontata la sua permanenza a Formello anche il prossimo anno. E alcuni club di Serie A hanno già preso informazioni qualora dovesse liberarsi a parametro zero: tra questi, il Milan e la Fiorentina. Club che stanno valutando la possibilità di inserire in rosa da luglio, a cifre in linea con la politica dei due club, un difensore già pronto e affidabile. Lo riporta TMW

