Carnevali annuncia: “Offerta della Fiorentina per Berardi ma a gennaio non lo vendiamo”

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, confermando la notizia dell’offerta effettuata dalla Fiorentina per Domenico Berardi, parlando a Radio 24 nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”, ha dichiarato: “Berardi è il giocatore più importante che abbiamo, non lo cediamo a gennaio, la Fiorentina ci ha fatto una proposta ma assolutamente non ci interessa. Ci deve essere un’offerta importante”. Lo riporta TMW

