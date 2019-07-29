Labaro Viola

Repubblica, Stryger Larsen dell'Udinese e Patric della Lazio sono le alternative a Lirola

Secondo La Repubblica, se non dovesse andare in porto l'operazione per portare in viola Pol Lirola del Sassuolo, Pradè ha deciso di tenere come alternative Stryger Larsen dell'Udinese e Patric in usci...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 10:56
Repubblica, Stryger Larsen dell'Udinese e Patric della Lazio sono le alternative a Lirola -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Udinese
Lazio
Patric
Stryger Larsen
Condividi

Secondo La Repubblica, se non dovesse andare in porto l'operazione per portare in viola Pol Lirola del Sassuolo, Pradè ha deciso di tenere come alternative Stryger Larsen dell'Udinese e Patric in uscita dalla Lazio.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok