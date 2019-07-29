Repubblica, Stryger Larsen dell'Udinese e Patric della Lazio sono le alternative a Lirola
Secondo La Repubblica, se non dovesse andare in porto l'operazione per portare in viola Pol Lirola del Sassuolo, Pradè ha deciso di tenere come alternative Stryger Larsen dell'Udinese e Patric in usci...
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 10:56
Secondo La Repubblica, se non dovesse andare in porto l'operazione per portare in viola Pol Lirola del Sassuolo, Pradè ha deciso di tenere come alternative Stryger Larsen dell'Udinese e Patric in uscita dalla Lazio.