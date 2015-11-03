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Notizie Stryger Larsen Fiorentina

Repubblica, Lirola, la Fiorentina chiede almeno 12 milioni. In caso di addio Zappacosta o Stryger Larsen

09 agosto 2021 09:35

TMW: Fiorentina su Stryger Larsen con Lirola vicino a Marsiglia. L’Udinese dice no al Galatasaray

01 agosto 2021 19:11

Nazione, Stryger Larsen è il primo nome se parte Lirola. L'alternativa è Zappacosta

26 luglio 2021 08:21

Da Udine, Fiorentina su Stryger Larsen, vuole restare in Serie A: l'Udinese chiede 6 milioni

22 luglio 2021 18:15

Tuttosport, non solo la Fiorentina sulle tracce di Stryger Larsen: ci pensa anche l'Inter

16 luglio 2021 15:22

Ceccarini: "Fiorentina su Stryger Larsen. In attacco piace Messias, Kouamè verso l'Anderlecht"

10 luglio 2021 00:37

Mercato bloccato dal Coronavirus: De Paul, Berardi, Biraschi e non solo nel mirino dei viola

17 marzo 2020 12:28

Pradè non molla i sue due pupilli: Mandragora e De Paul. Cresce l'interesse per Stryger Larsen

16 marzo 2020 12:09

SportMediaset, viola mettono nel mirino Stryger Larsen dell'Udinese. Il danese sarebbe la pedina mancante..

15 marzo 2020 21:35

Repubblica, Stryger Larsen dell'Udinese e Patric della Lazio sono le alternative a Lirola

29 luglio 2019 10:56

(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Larsen, che potrebbe diventare il terzino viola per 15 milioni

03 luglio 2019 00:46

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