Secondo quanto scrive La Nazione, i viola continuano a guardare in casa dell’Udinese, ci sono diversi calciatori che piacciono ai gigliati. Rodrigo De Paul e Rolando Mandragora sono due pupilli del ds Pradè. Rolando in estate tornerà alla Juve ma i dirigenti viola potrebbero contare sulla “spalla” dell’Udinese che potrebbe altrimenti far scattare il rinnovo del prestito, al calciatore piace la destinazione fiorentina. Concorrenza folta per De Paul, il Milan è in pole ma la Fiorentina e l’Inter non mollano la presa. I viola sono interessati anche a Stryger Larsen per la fascia.