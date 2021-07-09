Ceccarini: "Fiorentina su Stryger Larsen. In attacco piace Messias, Kouamè verso l'Anderlecht"

Ceccarini parla delle ultime sul mercato della Fiorentina

Oggi nel suo editoriale a TMW Niccolò Ceccarini ha parlato anche della Fiorentina: "Italiano nei primi giorni di ritiro a Moena valuterà l’organico. Poi i viola accelereranno sul mercato. Per la difesa con Lirola in uscita è tornato di moda Stryger Larsen dell’Udinese. Per l’attacco piace Messias ma prima serve una cessione. Kouamé potrebbe lasciare Firenze, l’Anderlecht è interessato".

LEGGI ANCHE, RIBERY: “LA FIORENTINA MI HA MANCATO DI RISPETTO, VOLEVO RESTARE. DATO IL MASSIMO PER I TIFOSI”

https://www.labaroviola.com/ribery-la-fiorentina-mi-ha-mancato-di-rispetto-volevo-restare-dato-il-massimo-per-i-tifosi/145493/