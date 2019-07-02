(SCHEDA E VIDEO) Ecco chi è Larsen, che potrebbe diventare il terzino viola per 15 milioni

di Lorenzo BigiottiLa Fiorentina e il terzino destro, per anni una maledizione. Adesso però qualcosa sembra sbloccarsi. Infatti secondo Sportitalia la Fiorentina sarebbe vicina a Stryger Larsen, terzi...

di Lorenzo Bigiotti

La Fiorentina e il terzino destro, per anni una maledizione. Adesso però qualcosa sembra sbloccarsi. Infatti secondo Sportitalia la Fiorentina sarebbe vicina a Stryger Larsen, terzino danese che costerà in caso di arrivo circa 15 milioni. Ma chi è' il giocatore?

Jens Stryger Larsen, nato nel 1991, è un calciatore danese che può giocare da terzino destro o centrocampista laterale difensivo.

Accenni biografici

Ha fatto molto bene nel settore giovanile del Bromby alla fine della stagione 2009/2010 e l'inizio del 2010/2011 è diventato un titolare della squadra, tenendo giocatori come il nazionale della Svezia Farnerud in panchina. Nell'agosto 2010 viene definito come uno dei più grandi talenti in Danimarca dai media danesi. Nel 2017 la svolta della sua carriera, viene acquistato dal'Udinese e gioca delle stagioni molto buone in Italia.

Caratteristiche

E' un terzino molto offensivo, che può giocare anche nei cinque dei centrocampo. La sua dote migliore è la corsa, infatti sa giocare molto bene a tutta fascia. E' anche molto costante e resistente nell'arco della partita. E' molto forte anche fisicamente per essere un laterale ma pecca in alcuni movimenti nella fase difensiva. Ha una buona personalità ed esperienza, avendo disputato diverse partite in nazionale e in Europa

Costo e trattativa

La Fiorentina sembra molto vicina a chiudere e l'esborso sarà tra i 12 e 15 milioni

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