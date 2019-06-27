La Nazione, la Fiorentina pensa a Patric della Lazio in difesa. I laziali sono disposti a cederlo
Secondo quanto riportato dalla Nazione, La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Patricio Gabarrón Gil, conosciuto come Patric, difensore spagnolo del 1993 della Lazio. La società laziale è pronta ad a...
A cura di Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 10:59
Secondo quanto riportato dalla Nazione, La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Patricio Gabarrón Gil, conosciuto come Patric, difensore spagnolo del 1993 della Lazio. La società laziale è pronta ad accettare un'offerta dell’ex Barcellona. Anche per un semplice prestito.