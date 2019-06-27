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La Nazione, la Fiorentina pensa a Patric della Lazio in difesa. I laziali sono disposti a cederlo

Secondo quanto riportato dalla Nazione, La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Patricio Gabarrón Gil, conosciuto come Patric, difensore spagnolo del 1993 della Lazio. La società laziale è pronta ad a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 giugno 2019 10:59
La Nazione, la Fiorentina pensa a Patric della Lazio in difesa. I laziali sono disposti a cederlo - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Patric
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Patric
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Secondo quanto riportato dalla Nazione, La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Patricio Gabarrón Gil, conosciuto come Patric, difensore spagnolo del 1993 della Lazio. La società laziale è pronta ad accettare un'offerta dell’ex Barcellona. Anche per un semplice prestito.

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