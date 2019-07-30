CorSport, è sempre stato Lirola del Sassuolo la prima scelta di Pradè e Montella

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport fin da subito il primo obiettivo di Montella e Pradè è stato quello di Pol Lirola. Il problema principale però è che il Sassuolo è una bottega molto cara....

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport fin da subito il primo obiettivo di Montella e Pradè è stato quello di Pol Lirola. Il problema principale però è che il Sassuolo è una bottega molto cara. Tra la prima offerta e la richiesta c'erano almeno 5 milioni di differenza. I neroverdi ne chiedevano 18 e la Fiorentina ne offriva 13-15. Pradè quindi ha cercato subito di muoversi su possibili alternative come Mahele del Genk e Patric in uscita dalla Lazio ma poi è sempre tornato sulla prima scelta, Lirola.