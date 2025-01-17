Di Marzio: "Sondaggio Fiorentina per Cristante. Non c'è una vera e propria trattativa ma è nella lista"

La Fiorentina ha mosso i primi passi per Cristante

Prosegue il mercato invernale delle squadre di Serie A, e la Fiorentina ha iniziato a muovere i primi passi nella strada che potrebbe portare a Bryan Cristante. Il centrocampista giallorosso, classe ’95, è stato sondato dal club viola, che ha iniziato a chiedere informazioni per – eventualmente – iniziare a muoversi in maniera concreta. Al momento non è stata attivata una vera e propria trattativa, e sono attesi aggiornamenti in merito. Lo scrive Gianluca Di Marzio.

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