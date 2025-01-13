Di Canio attacca Nico: "Alla Fiorentina lottava per l'ottavo posto, nelle finali è sempre mancato"

Continua il momento negativo della Juventus che dopo il pareggio nel derby contro il Torino ha raggiunto quota 12 pareggi in 19 partite nonostante il mercato faraonico si trova a -14 punti dalla vetta...

Continua il momento negativo della Juventus che dopo il pareggio nel derby contro il Torino ha raggiunto quota 12 pareggi in 19 partite nonostante il mercato faraonico si trova a -14 punti dalla vetta. Nel cercare di analizzare il momento negativo della signora Paolo Di Canio ospite nel programma di Sky Sport "Il Club" ha attaccato duramente Thiago Motta ma anche il mercato estivo che nonostante sia stato importante da un punto di vista economico non ha visto arrivare giocatori abituati a lottare per la vittoria, e per spiegare questo ragionamento ha preso come esempio proprio Nico Gonzalez:

"A me non mi convinceva il discorso degli acquisti che erano pronti per vincere il titolo, aldilà delle problematiche dello staff tecnico. Io continuo a pensare che uno come Nico che arriva dalla Fiorentina che negli ultimi 3 anni ha lottato per l'8° posto, che nelle partite decisive e nelle finali è sempre mancato, è un bel giocatore ma non è pronto a fare la differenza per 36 partite."

PALLADINO SPIEGA L'ACQUISTO DI FOLORUNSHO

https://www.labaroviola.com/palladino-spiega-lacquisto-di-folorunsho-puo-giocare-a-centrocampo-esterno-e-anche-sottopunta/284484/