Notizie Di Canio Fiorentina

Fratini difende Fagioli: “Lui è di un'altra categoria, le parole di Di Canio si commentano da sole”
09 aprile 2026 17:39
Di Canio sicuro: “La Fiorentina deve lasciare l’Europa e comprare tre giocatori”
18 dicembre 2025 18:43
Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”
19 ottobre 2025 19:38
Di Canio critica la Fiorentina: ”Quello che ha fatto la difesa viola sul gol di Hojlund è da ridere”
15 settembre 2025 17:14
Di Canio: "Pioli è un dado da brodo, aggiusta il sapore. Alla Fiorentina può vincere una coppa"
13 agosto 2025 10:54
Inzaghi manda una frecciatina a Capello e Di Canio: "Vi ascolto sempre a te e Capello, bravi"
07 maggio 2025 12:32
Di Canio attacca Nico: "Alla Fiorentina lottava per l'ottavo posto, nelle finali è sempre mancato"
13 gennaio 2025 13:02
Di Canio duro contro Leao e l'attaccante del Milan posta sui social la foto del suo saluto romano
02 settembre 2024 18:19
Di Canio distrugge le scelte di Spalletti: "L'Italia non è un centro di recupero. Fagioli fuori da 8 mesi"
29 maggio 2024 11:14
Di Canio durissimo: "A Firenze la Juventus ha giocato come una squadra che si deve salvare"
06 novembre 2023 14:17
Di Canio durissimo: "Siete dei coglio*i! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido"
23 ottobre 2023 16:10
Di Canio duro: "Se Bonaventura torna in nazionale il livello è basso, ha giocato solo la Conference"
17 ottobre 2023 13:09
Di Canio su Jovic: "A Roma sembrava stesse giocando per fare un favore: ha atteggiamento sbagliato"
25 gennaio 2023 18:40
Tatuaggio visibile inneggiante a Mussolini, Sky sospende Di Canio dalle trasmissioni
14 settembre 2016 18:15
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