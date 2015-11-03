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Notizie Di Canio Fiorentina

Fratini difende Fagioli: “Lui è di un'altra categoria, le parole di Di Canio si commentano da sole”

09 aprile 2026 17:39

Di Canio sicuro: “La Fiorentina deve lasciare l’Europa e comprare tre giocatori”

18 dicembre 2025 18:43

Di Canio demolisce Nico Gonzalez: “La Juve come pensava che portasse mentalità vincente?”

19 ottobre 2025 19:38

Di Canio critica la Fiorentina: ”Quello che ha fatto la difesa viola sul gol di Hojlund è da ridere”

15 settembre 2025 17:14

Di Canio: "Pioli è un dado da brodo, aggiusta il sapore. Alla Fiorentina può vincere una coppa"

13 agosto 2025 10:54

Inzaghi manda una frecciatina a Capello e Di Canio: "Vi ascolto sempre a te e Capello, bravi"

07 maggio 2025 12:32

Di Canio attacca Nico: "Alla Fiorentina lottava per l'ottavo posto, nelle finali è sempre mancato"

13 gennaio 2025 13:02

Di Canio duro contro Leao e l'attaccante del Milan posta sui social la foto del suo saluto romano

02 settembre 2024 18:19

Di Canio distrugge le scelte di Spalletti: "L'Italia non è un centro di recupero. Fagioli fuori da 8 mesi"

29 maggio 2024 11:14

Di Canio durissimo: "A Firenze la Juventus ha giocato come una squadra che si deve salvare"

06 novembre 2023 14:17

Di Canio durissimo: "Siete dei coglio*i! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido"

23 ottobre 2023 16:10

Di Canio duro: "Se Bonaventura torna in nazionale il livello è basso, ha giocato solo la Conference"

17 ottobre 2023 13:09

Di Canio su Jovic: "A Roma sembrava stesse giocando per fare un favore: ha atteggiamento sbagliato"

25 gennaio 2023 18:40

Tatuaggio visibile inneggiante a Mussolini, Sky sospende Di Canio dalle trasmissioni

14 settembre 2016 18:15

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