Di Canio durissimo: "A Firenze la Juventus ha giocato come una squadra che si deve salvare"

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha commentato la vittoria della Juventus contro la Fiorentina allo stadio Franchi

Paolo Di Canio è intervenuto a Sky Calcio Club nel post-partita di Fiorentina-Juventus 0-1, match che dopo undici giornate di Serie A lancia sempre più la Vecchia Signora in alta classifica. Interrogato sulla prestazione dei bianconeri di Massimiliano Allegri, l’opinionista ed ex attaccante dice la sua: “Quella della Juve è sembrata una vittoria di una squadra che si deve salvare contro una grande squadra dico per l’atteggiamento visto che non è mai uscita dall’area di rigore. La fiorentina non ha mai dato l’idea di poter segnare”. Parole ovviamente destinate a far discutere ma che sicuramente troveranno anche pareri favorevoli. Lo riporta Sport Face

BIRAGHI A CAMPI BISENZIO PER AIUTARE

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