Di Canio sicuro: “La Fiorentina deve lasciare l’Europa e comprare tre giocatori”

L’ex calciatore, Paolo Di Canio, ha parlato della situazione in casa Fiorentina e delle possibile soluzioni per svoltare la stagione.

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha concesso una lunga intervista al quotidiano Il Messaggero, in cui ha commentato la situazione del campionato di Serie A. Riguardo alla Fiorentina, che sta attraversando un momento di difficoltà, Di Canio ha dichiarato:

La società sembra disorientata, troppo concentrata sulla Conference League. La squadra percepisce la pressione dell’ambiente, e se vuole evitare rischi seri, deve fare una scelta: concentrarsi sulla salvezza, rinunciando all’Europa, e acquistare tre giocatori che possano portare una nuova mentalità. Altrimenti, sarà complicato restare in Serie A”.

