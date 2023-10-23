Di Canio durissimo: "Siete dei coglio*i! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido"
Presente ieri negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex attaccante, tra le altre, di Milan e Lazio, ha voluto esprimere il suo pensiero sul caso scommesse che sta colpendo il calcio italiano...
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2023 16:10
Presente ieri negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex attaccante, tra le altre, di Milan e Lazio, ha voluto esprimere il suo pensiero sul caso scommesse che sta colpendo il calcio italiano negli ultimi giorni: "Popi (il regista di Sky Calcio Club, ndr), dammi la camera fissa. Ecco. Siete dei coglio*i! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido. Non bisogna giustificare chi ha scommesso!”.
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