Di Canio durissimo: "Siete dei coglio*i! Se scommetti sul calcio sei vuoto, sei stupido"

Presente ieri negli studi di Sky Calcio Club, Paolo Di Canio, ex attaccante, tra le altre, di Milan e Lazio, ha voluto esprimere il suo pensiero sul caso scommesse che sta colpendo il calcio italiano...

A cura di Redazione Labaroviola 23 ottobre 2023 16:10

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